Полпред Холманских собирает пресс-конференцию

Публикации за 13.02.17

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских собирает СМИ на пресс-конференцию. Глава полпредства намерен встретиться с журналистами уже на этой неделе – он выступит с обращением в четверг, 16 февраля.

Как сообщили NDNews.ru в полпредстве, пресс-конференция начнется в 11:00. Как и обычно, журналистов просят пройти процедуру аккредитации. Сообщение вызвало некоторый ажиотаж – на фоне продолжающейся ротации в губернаторском пуле. Однако в полпредстве подчеркивают, что пресс-конференция будет традиционной (такие проходят два раза в год) и будет посвящена общественно-политическому и социально-экономическому развитию УрФО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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