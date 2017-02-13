NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 13.02.17

Полпред Холманских собирает пресс-конференцию

Полпред Холманских собирает пресс-конференцию

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских собирает СМИ на пресс-конференцию. Глава полпредства намерен встретиться с журналистами уже на этой неделе – он выступит с обращением в четверг, 16 февраля.

Как сообщили NDNews.ru в полпредстве, пресс-конференция начнется в 11:00. Как и обычно, журналистов просят пройти процедуру аккредитации. Сообщение вызвало некоторый ажиотаж – на фоне продолжающейся ротации в губернаторском пуле. Однако в полпредстве подчеркивают, что пресс-конференция будет традиционной (такие проходят два раза в год) и будет посвящена общественно-политическому и социально-экономическому развитию УрФО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

Асбестовская полиция начала проверку откровений бывшей сотрудницы «Домашних денег» (ВИДЕО). / Коммунальный ликбез. Как не дать «управляшке» нажиться на «общедомовке». / СК взялся за историю детдомовца, установившего палатку у мэрии Невьянска.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter