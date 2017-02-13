В полицию Екатеринбурга за один день доставили 258 мигрантов, в том числе – из Африки и с Ближнего Востока

Публикации за 13.02.17

В Екатеринбурге прошел рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства и лиц, которые находятся в розыске.

Как сообщил NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в мероприятии участвовали сыщики центра по противодействию экстремизму областного полицейского главка и представители регионального ФСБ. Всего за один день в подразделения миграционной службы и территориальные ОВД было доставлено 258 человек. Из них сотрудники полиции выявили 12 граждан, которые нелегально находились на Среднем Урале. В ближайшее время их ждет выдворение за пределы России. Собранные материалы органы внутренних дел направили для решения этого вопроса в суд.

«Данный профилактический рейд можно назвать самым удачным по количеству установленных нарушителей. Впервые в сети силовиков угодили не только выходцы из стран ближнего зарубежья, что уже давно стало обыденным явлением, но и представители дальнего зарубежья – стран Ближнего Востока и Африки. Речь идет об уроженцах Сомали, Сирии, Пакистана, Ирака, Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Египта, Йемена и Гамбии», – отметил собеседник агентства.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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