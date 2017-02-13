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Екатеринбург

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Публикации за 13.02.17

Уральские туристы вылетят во Вьетнам с задержкой на 8 часов (СКРИН)

Уральские туристы вылетят во Вьетнам с задержкой на 8 часов (СКРИН)

Рейс из Екатеринбурга в Нячанг авиакомпании Pegas Fly («Икар») вылетит с задержкой на 9 часов. Туристы должны были отправиться во Вьетнам 14 февраля в 01:30, однако вылет состоится только утром. Причина – позднее прибытие чартера из Нячанга.

По данным онлайн-табло Кольцово, рейс 2618 из Нячанга в Екатеринбург компании Pegas Fly («Икар») должен был приземлиться в Кольцово сегодня в 23:30. Но самолет прибудет только завтра утром – в 07:30. Из-за позднего прибытия на 8 часов задержат и обратный рейс во Вьетнам. По данным онлайн-табло, по расписанию туристы должны вылететь в 01:30, но вылет переносится пока на 09:30 14 февраля.

О причинах задержки рейса у компании Pegas Fly узнать не удается: по телефонам никто не отвечает. Добавим, что Pegas Fly выполняет чартерные рейсы для оператора Pegas Touristik.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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