Суд отпустил блогера Соколовского из СИЗО под домашний арест

Публикации за 13.02.17

Сегодня вечером Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Руслану Соколовскому, которому вменяют экстремизм и оскорбление чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови. «Было рассмотрено ходатайство следствия об изменении Соколовскому меры пресечения. По решению судебной инстанции, молодой человек отправлен под домашний арест до 1 марта текущего года», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Аргументация СКР о смягчении меры пресечения пока не озвучена.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 19 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о продлении до 22 февраля срока содержания под стражей Соколовского. Изначально его отправили в СИЗО, но адвокатам удалось добиться в апелляционной инстанции смягчения меры пресечения на домашний арест. В октябре видеоблогера вновь отправили в следственный изолятор за нарушение правил – к нему домой пришла его девушка, чтобы поздравить с днем рождения. Этот момент зафиксировали сотрудники ГУФСИН. В конце января адвокат Соколовского вновь подал апелляцию, но Свердловский облсуд оставил «ловца покемонов» в СИЗО.

20 января стало известно, что юноше предъявлено новое обвинение. «Речь идет о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 138 УК РФ. Таким образом, сейчас можно говорить о трех составах преступлений, в которых обвиняется Соколовский. Помимо 138-й статьи, это один эпизод по статье 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и несколько эпизодов по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»)», – сообщили ранее NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Основанием для предъявления обвинения по 138-й статье стало обнаружение в квартире блогера авторучки, подпадающей под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте. К слову, за подобную спецтехнику отбывал срок Евгений Маленкин.

Соколовский был задержан 3 сентября, ему предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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