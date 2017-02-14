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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

В Екатеринбурге продолжает расти количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Екатеринбурге продолжает расти количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Екатеринбурге за предыдущую неделю гриппом и ОРВИ заболело 14,6 тысячи человек, что на 8% больше, чем неделей ранее. Эпидпорог превышен среди населения старше 15 лет. В рамках лабораторных исследований у больных выявлены возбудители гриппа А (Н3N2), гриппа В, парагриппа и других инфекций.

В целом по Свердловской области ситуация с эпидемией ОРВИ и гриппа постепенно стабилизируется: за неделю с 6 по 12 февраля в регионе зарегистрировано 34,5 тысячи случаев заболевания, показатель – такой же, как неделей ранее: 83,3 на 10 тысяч населения. Превышение эпидемического порога зарегистрировано среди детей 7-14 лет и среди лиц, старше 15 лет.

Но в ряде муниципалитетов медики продолжают фиксировать подъем заболеваемости. Так, в Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 14,6 тысяч заболевших, что на 8% больше, чем неделей ранее. Эпидпорог превышен в возрастной группе старше 15 лет. Еще в пяти муниципалитетах показатель заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза: ГО ЗАТО Свободном, Верхнесалдинском ГО, Пышминском ГО, Нижнетуринском ГО, ГО Верхней Туре.

«По состоянию на 9 февраля частично приостановлен образовательный процесс в 123 детсадах (закрыто 149 групп), в 61 школе закрыт 165 класса, в 2-х интернатах закрыто 8 групп, полностью приостановлен образовательный процесс в 12 детсадах, 19 школах, 1 ссузе», – сообщает сегодня пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 349 человек. Выявлены возбудители гриппа А (Н3N2), гриппа В, парагриппа, аденовирусной, коронавирусной, метапневмовирусной, риновирусной и прочих инфекций.

Количество заболевших пневмонией на прошлой неделе сократилось на 14%: по области выявлено 545 случаев заболеваемости. Группой риска по заболеваемости пневмонией остаются дети до 2 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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