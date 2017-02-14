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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

«Подарок» на День святого Валентина: в магазин парфюмерии бросили «коктейль Молотова» (ФОТО)

«Подарок» на День святого Валентина: в магазин парфюмерии бросили «коктейль Молотова» (ФОТО)

День Святого Валентина в парфюмерном магазине на проспекте Ленина, 101, в Екатеринбурге начался с ЧП. Торговую точку охватил пожар. Не исключено, что причиной инцидента стал поджог – на это указывает тот факт, что незадолго до возгорания окно магазина было разбито кирпичом.

Новый День: ''Подарок'' на День святого Валентина: в магазин парфюмерии бросили ''коктейль Молотова'' (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, информация о пожаре поступила в подразделения МЧС в половине пятого утра. «На площади 1 кв. м повреждена внутренняя отделка магазина на первом этаже 5-этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, девять человек личного состава. В 4:38 ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 5:58», – сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Новый День: ''Подарок'' на День святого Валентина: в магазин парфюмерии бросили ''коктейль Молотова'' (ФОТО)

По одной из версий, причиной происшествия стал поджог. Незадолго до пожара неизвестные разбили окно магазина, выходящее во двор, тяжелым предметом, затем внутренние помещения окутал густой дым. Не исключено, что в торговую точку злоумышленники бросили «коктейль Молотова».

Новый День: ''Подарок'' на День святого Валентина: в магазин парфюмерии бросили ''коктейль Молотова'' (ФОТО)

«14 февраля в 4:56 в отдел полиции №1 поступило сообщение от пожарных о том, что в магазине на проспекте Ленина, 101, произошло задымление. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая провела необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин инцидента. Предварительно установлено, что окно магазина разбили тяжелым предметом, предположительно – кирпичом. По данному факту полицией организована проверка, материалы переданы в МЧС для проведения пожарно-технической экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Новый День: ''Подарок'' на День святого Валентина: в магазин парфюмерии бросили ''коктейль Молотова'' (ФОТО)

По рассказам очевидцев, несмотря на происшествие, парфюмерный магазин открыл свои двери по расписанию. В 10 часов утра клиенты уже могли свободно заходить в торговый зал.

Новый День: ''Подарок'' на День святого Валентина: в магазин парфюмерии бросили ''коктейль Молотова'' (ФОТО)

Новый День: ''Подарок'' на День святого Валентина: в магазин парфюмерии бросили ''коктейль Молотова'' (ФОТО)

Новый День: ''Подарок'' на День святого Валентина: в магазин парфюмерии бросили ''коктейль Молотова'' (ФОТО)

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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