При покупке одного смартфона в салонах «МегаФон» на второй можно получить скидку 50%

Публикации за 14.02.17

В преддверии Дня Защитника Отечества и 8 Марта многие задумываются что подарить своим родным и близким. Поэтому в салонах «МегаФона» и интернет-магазине компании устроили акцию. Теперь, покупая один аппарат, клиент получает существенную скидку на второй. Размер скидки может достигать 50%. В акции участвует свыше 175 моделей смартфонов. Акция продлится до 19 марта этого года.

В частности, 50% скидка ждет покупателей Micromax BOLT D303 и ZTE Blade A5. Со скидкой в 40% клиентам «МегаФона» будут доступны ZTE Blade A5 Pro, а также Micromax Q415 LTE. Популярный смартфон Lumia 550 SS LTE (RM-1127) будет стоить почти на 30% дешевле. Цена Asus ZenFone Go G500TG будет ниже обычной на четверть.

«Смартфон, согласно нашим исследованиям, является одним из наиболее популярных подарков как мужчинам, так и женщинам. Мы предлагаем всем желающим обновить мобильные устройства на лучших в стране условиях. На этот раз мы существенно расширили список акционных аппаратов, уделив значительное внимание не только начальному, но и среднему, а также премиальному сегментам», – говорит генеральный директор ОАО «МегаФон Ритейл» Кирилл Шибанов.

Масштабные распродажи стали визитной карточкой «МегаФона». В частности, стартовавшая в середине ноября прошлого года «Новогодняя Распродажа» не только увеличила на 15% (по сравнению с декабрем 2015) товарооборот салонов, но и подарила возможность приобрести желанный гаджет на выгодных условиях миллионам россиян.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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