Рынок автомобилей с пробегом в январе вырос на 2%

Публикации за 14.02.17

В январе 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 314,7 тысяч единиц, что на 1,9% больше, чем за тот же период годичной давности. Такие данные приводит аналитическое агентство «Аавтостат».

Как передает корреспондент NDNews.ru, лидером вторичного рынка по-прежнему остается отечественная марка LADA, на долю которой приходится более четверти от общего объема. В количественном выражении это соответствует 85,3 тыс. штук – на 2,1% больше, чем год назад. Второе место традиционно принадлежит японской Toyota, чей показатель составил 37 тыс. экземпляров (-0,8%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan (16,7 тыс. шт.; -1,7%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114 (Samara), объем вторичного рынка которого составил 9,6 тыс. единиц, что на 2,9% больше результата годичной давности. А вот на вторую позицию в модельном рейтинге поднялся Ford Focus (7,9 тыс. шт.; +3,1%), который в очередной раз стал лучшим среди иномарок с пробегом. При этом на третью строчку опустился седан LADA 2107 с показателем 7,8 тыс. автомобилей (-3,2%).

Примечательно, что рост рынка легковых автомобилей с пробегом в январь отмечен впервые за последние три года. В 2015 и 2016 годы он сокращался на 6,8 и 9,3% соответственно.

Москва, Екатеринбург, Андреуш Завятку

Москва, Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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