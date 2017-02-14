Депутаты заксо потребовали от кандидата на пост судьи доказать, что он не гражданин Украины

Публикации за 14.02.17

Депутаты свердловского заксо, рассматривая сегодня кандидатов на должности мировых судей, столкнулись с интересным фактом: один из претендентов, Дмитрий Гарышев, как выяснилось, ещё в прошлом году имел второе гражданство – украинское, что не мешало ему работать помощником судьи Свердловского областного суда.

Как сообщил докладчик, председатель профильной комиссии депутат Игорь Аксёнов, Гарышев просто не знал о наличии у него второго гражданства, а как только узнал, немедленно отказался от него. «Как-то сомнительно это для взрослого человека – не знать о наличии второго гражданства», – отметил на это депутат Владимир Радаев. Сам Гарышев на это пояснил, что родился в Белоруссии, с 8 лет живёт в Российской Федерации, российское гражданство получил в упрощенном порядке вместе с матерью в 1995 году, на Украине в совершеннолетнем возрасте не был, в 2016 году от украинского гражданства отказался, о чем представил соответствующую справку.

Объяснения депутатов удовлетворили, кандидатура Гарышева на должность мирового судьи была поддержана единогласно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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