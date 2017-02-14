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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

Депутаты заксо потребовали от кандидата на пост судьи доказать, что он не гражданин Украины

Депутаты заксо потребовали от кандидата на пост судьи доказать, что он не гражданин Украины

Депутаты свердловского заксо, рассматривая сегодня кандидатов на должности мировых судей, столкнулись с интересным фактом: один из претендентов, Дмитрий Гарышев, как выяснилось, ещё в прошлом году имел второе гражданство – украинское, что не мешало ему работать помощником судьи Свердловского областного суда.

Как сообщил докладчик, председатель профильной комиссии депутат Игорь Аксёнов, Гарышев просто не знал о наличии у него второго гражданства, а как только узнал, немедленно отказался от него. «Как-то сомнительно это для взрослого человека – не знать о наличии второго гражданства», – отметил на это депутат Владимир Радаев. Сам Гарышев на это пояснил, что родился в Белоруссии, с 8 лет живёт в Российской Федерации, российское гражданство получил в упрощенном порядке вместе с матерью в 1995 году, на Украине в совершеннолетнем возрасте не был, в 2016 году от украинского гражданства отказался, о чем представил соответствующую справку.

Объяснения депутатов удовлетворили, кандидатура Гарышева на должность мирового судьи была поддержана единогласно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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