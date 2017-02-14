Для сильных духом: в Нижнем Тагиле устраивают первую зимнюю гонку героев

Публикации за 14.02.17

22 февраля на территории парка Дворца культуры Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле пройдет первая военно-спортивная игра – по аналогии с популярными летними гонками героев. На трассе протяженностью около километра придется преодолевать различные препятствия, чтобы добраться до финиша. Принять участие может любой желающий, вне зависимости от места работы.

Зимнюю «Гонку героев» устраивает Уралвагонзавод, чтобы приобщить работников предприятия и всех желающих к здоровому образу жизни. Программа гонки включает преодоление естественных преград и искусственных препятствий на трассе протяженностью около километра. Организаторы уверены, каждый участник должен испытать эффект неожиданности, поэтому список препятствий не разглашается. Известно одно – они интересны и безопасны. У каждого препятствия будут дежурить судьи, которые помогут в преодолении этапов. Кроме того, будут действовать станции геройских испытаний – точки, где испытания смогут пройти все желающие.

«Главный совет, который я могу дать еще неопределившимся с участием, – не сомневаться в своих силах! – прокомментировала начальник бюро отдела социальной работы и организатор мероприятия Елена Красноруцкова. – Трассу сможет пройти каждый, отчего получит заряд энергии и массу удовольствия. Самое сложное – это решиться подать заявку. Второй барьер – подняться и прийти. Третий момент самый легкий – встать на старт и побежать».

Запланированы два забега: командные и парные. В командных забегах смогут участвовать только уралвагонзаводцы, нужно собрать группу единомышленников из 5 человек. Методом жеребьёвки среди мужчин и женщин – не только сотрудников градообразующего предприятия, – подавших заявки, будут сформированы парные команды. Количество мест в парном забеге ограничено. Заявки принимаются до 16 февраля 2017 года. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8(3435) 34-46-85, 33-75-88.

Старт зимней гонки для героев – 22 февраля в 15 часов на территории парка Дворца культуры Уралвагонзавода.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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