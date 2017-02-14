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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

На Урале нашлись люди, на которых числится 21 кредит

На Урале нашлись люди, на которых числится 21 кредит

Жители Среднего Урала погрязли в кредитах. Об этом заявила сегодня на заседании областного заксобрания уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по словам омбудсмена, в последнее время значительно выросло количество обращений от граждан, неспособных вернуть кредиты. По информации Мерзляковой, к ней в аппарат приходят граждане, которые взяли займы в 21 банке. Уральцы берут кредиты, едва получив СМС-рассылку от банков. «Люди перестали думать», – резюмировала уполномоченный.

Свердловский омбудсмен призвала парламентариев разобраться с закредитованностью населения и обратить внимание федеральных властей на данную проблему.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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