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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

Чтобы пополнить дорожный фонд, заксо разрешит построить 15 пунктов взвешивания большегрузов

Чтобы пополнить дорожный фонд, заксо разрешит построить 15 пунктов взвешивания большегрузов

Свердловское заксобрание приняло в первом чтении законопроект об изменениях в закон о дорожном фонде. Как передаёт корреспондент NDNews.ru, законопроектом предлагается дополнить статью областного закона о дорожном фонде положением о том, что источником его формирования, в том числе, будут являться доходы консолидированного бюджета области от штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Докладчик, замминистра транспорта Рукавишников, подчеркнул, что для исполнения этого закона в будущем планируется возвести еще 15 пунктов автоматического взвешивания большегрузного автотранспорта в дополнение к трем уже имеющимся, что приведет к увеличению поступлений в областной дорожный фонд. На вопросы депутатов, не окажется ли, что стоимость установки пунктов взвешивания превысит потенциальные поступления в дорожный фонд, чиновник твёрдо ответил, что этого не случится. Стоимость оборудования он не назвал.

Ранее председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков предложил при рассмотрении поправок в бюджет 2017 года предусмотреть средства для организации пунктов весового контроля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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