Свердловская область «подарит» РЖД 1,8 млрд рублей: «за» проголосовали 38 депутатов из 45

Публикации за 14.02.17

Депутаты заксобрания приняли в первом чтении законопроект о понижении ставок налога на имущество, благодаря которому ОАО «РЖД» будет меньше платить в областной бюджет за свои железнодорожные пути, расположенные на территории региона.

У многих депутатов предложение вызвало возмущение, но старшие коллеги объяснили: не принимать нельзя, так как аналогичный закон принят на федеральном уровне. Об этом депутатам рассказал «главный финансист» заксо, председатель бюджетного комитета Владимир Терешков. «К моему великому сожалению, в конце прошлого года Федерация внесла определённые послабления железной дороге. Мы планировали в областном законе о бюджете на 2017 год ставку для железной дороги в размере 1,6, федеральный закон установил на этот год 1,0. Это чуть больше 400 млн рублей выпадающих доходов. А за весь льготный период (до 2020 года), предполагаем, будет около 1,8 млрд рублей. Пояснений никаких федеральным правительством не дано, предполагаем, что речь идёт о каком-то крупном инвестиционном проекте... У меня самого это вызывает удивление – это же акционерное общество, частная компания... Может быть, в будущем это приведёт к расширению выпуска уральских локомотивов или вагонов, или ещё как-то скажется на нашей экономике. А не принимать не имеем права, тогда прокуратура нам протест внесёт», – резюмировал он.

Выпадающие доходы, отметил Терешков, придётся скорректировать при правке областного бюджета, так как за счёт чего они могут быть компенсированы, непонятно. «И что мы будем в связи с этим из расходов урезать?» – поинтересовался коммунист Вячеслав Вегнер. «Будем садиться вместе с экономистами и очень аккуратно считать», – ответил Терешков и подвёл итог дискуссии своей любимой цитатой из Владимира Высоцкого: «Было время – и цены снижали». В итоге за законопроект проголосовали 38 депутатов, против – трое, ещё трое воздержались, один не голосовал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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