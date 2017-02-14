В День Святого Валентина депутаты заксо целовались и обнимались меньше обычного (ФОТО) / И почему-то показывали друг другу деньги

Публикации за 14.02.17

Первое заседание заксо после каникул совпало с 14 февраля, днем святого Валентина. Но, в отличие от прошлого созыва, в котором парламентарии всегда горячо приветствовали друг друга после перерывов, представители нового корпуса то ли не успели соскучиться друг по другу, то ли оказались более сдержанными в проявлении чувств, поэтому обнимались и целовались меньше обычного. За депутатами и их деньгами, рисунками и попыткам косплеить Микеланджело наблюдал корреспондент NDNews.ru.

Два месяца длились каникулы у депутатов законодательного собрания Свердловской области – после заседания 13 декабря 2016 года сегодня они впервые собрались все вместе. Правда, парламентарии все же виделись, например, на заседаниях комитетов, и сегодня лишь некоторые приветствовали коллег по заксо горячими объятьями и поцелуями (вероятно, в честь дня святого Валентина), большинство же ограничивались обычными рукопожатиями. А, например, Армену Карапетяну и Вячеславу Брозовскому удалось удачно скосплеить фрагмент микеланджеловского «Сотворения мира».

После каникул депутаты долго не могли собраться и включиться в работу – с Камчатки доносились перешептывания, парламентарии показывали друг другу фотографии и видео, делали зарисовки, читали и писали СМС, в общем, отвлекались.

Страннее всего это получилось у представителей ЕР Анатолия Марчевского и Анатолия Никифорова. Первый начал показывать второму пачку тысячных купюр, будто предлагая деньги. Никифоров удивленно смотрел на банкноты, после чего Марчевский спрятал купюры под кипу бумаг, затем опять достал, снова показал коллеге и снова убрал подальше от любопытных глаз. Что это было, осталось загадкой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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