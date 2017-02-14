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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

«А Бьорндален перед стартом ведро транквилизаторов выпивает!» / Разговор о допинге в спорте пробудил в депутатах патриотизм

«А Бьорндален перед стартом ведро транквилизаторов выпивает!» Разговор о допинге в спорте пробудил в депутатах патриотизм

Депутаты свердловского заксо оказались не чужды спортивных страстей и показали, что горячо переживают за отечественных атлетов, которые в последнее время то и дело оказываются в центре «допинговых» скандалов. Как передаёт корреспондент NDNews.ru , за российских спортсменов вступился депутат от ЕР Олег Исаков, когда заксо обсуждало вопрос о введении в Свердловской области особого должностного лица, которое будет отвечать за «чистоту» уральских спортсменов. Такая необходимость была прописана в ноябре 2016 года федеральными законодателями. По мнению Исакова, российские спортсмены зачастую сталкиваются с несправедливым отношением к себе, тогда как зарубежным прощается многое. «Вот у Бьорндалена – астма, а он перед стартом ведро транквилизаторов выпивает – и бежит!» – посетовал парламентарий.

«Леонид Аронович, объявите Олегу Юрьевичу благодарность за неравнодушную позицию», – обратилась спикер Людмила Бабушкина к областному министру спорта Леониду Рапопорту, и на этом инцидент был исчерпан. Кто именно станет «главным по допингу» в Свердловской области, пока непонятно, но назначит его министерство спорта. Такая возможность будет юридически установлена после вступления закона в силу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

В День Святого Валентина депутаты заксо целовались и обнимались меньше обычного (ФОТО). И почему-то показывали друг другу деньги. / «Управлять спецсчетом берутся люди без опыта и знаний», – заявили депутаты заксо. И решили навесить на них еще больше отчетности. / Свердловская область «подарит» РЖД 1,8 млрд рублей: «за» проголосовали 38 депутатов из 45.

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