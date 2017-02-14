Екатеринбург занял предпоследнее место в топ-10 популярных городов в Instagram

Публикации за 14.02.17

Туристический онлайн-поисковик выяснил, какие российские города стали самыми популярными в Instagram за последнее время. Не удивительно, что первые строчки рейтинга заняли Москва (55,4 миллиона публикаций) и Санкт-Петербург (20,8 миллиона постов). Екатеринбург оказался на предпоследней строчке топ-10 – город упоминается в постах 5,2 миллиона раз.

По данным исследователей, сегодня 74% российских путешественников делятся своими фотографиями во время поездок, 60% из них используют для этого социальные сети. Онлайн-поисковик туров Kayak проанализировал, какие российские города пользуются наибольшей популярностью в Instagram.

Без особых сюрпризов самым популярным Instagram-городом России стала Москва – ей посвящено 55,4 миллиона публикаций. Куда неожиданнее оказались популярные хештеги: туристы и жители Москвы чаще всего упоминают не Красную площадь или Арбат, а #GUM и #Moskvacity (более 1 миллиона).

Следом за Москвой идет Северная столица – Санкт-Петербург, запечатленная в 20,8 миллионов постах в Instagram. Сюда, судя по соцсети, приезжают туристы со всего мира, а самые популярные достопримечательности города, которые появляются на фото – Невский проспект (#nevskyprospect), Спас-на-Крови (#spasnakrovi) и Государственный музей Эрмитаж (#hermitage).

За двумя главными мегаполисами России в списке самых «инстаграмных» направлений идут города Краснодарского края – Краснодар (3 место) и Сочи (4 место) с 9 и 8 миллионами постов соответственно.

«Значительный рост интереса к внутренним достопримечательностям значительно и позитивно повлиял на весь регион. Краснодар – это важный экономический и культурный центр края, который даже иногда неофициально называют «южной столицей» России. Его сосед – Сочи – также стал крайне популярным после Олимпиады-2014 и продолжает привлекать туристов, предлагая им горнолыжные трассы зимой и пляжный отдых летом. Еще один город на юге страны – Ростов-на-Дону – также оказался в списке «инстаграмных» дестинаций, заняв 6 место с 6,8 миллионами постов», – сообщают аналитики онлайн-поисковика.

Пятое место занимает Казань, которая в последние годы привлекает все больше туристов на выходные, предлагая посмотреть Кремль и Свияжск. Под русско- и английскоязычными хештегами опубликовано 7,6 миллиона фотографий столицы Татарстана.

Далее в топ-10 идет Новосибирск (7 место). Русскоязычный и англоязычный хештэг #novosibirsk использовался 6,3 миллиона раз. Восьмую строчку занял Владивосток с 5,7 миллионами постов. И Новосибирск, и Владивосток – популярны среди любителей путешествовать по Транссибирской магистрали.

Как и Екатеринбург, который занял предпоследнюю сточку – город упоминается туристами 5,2 миллиона раз. Замыкает десятку Самара с 4,6 миллионами опубликованных фотографий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

«А Бьорндален перед стартом ведро транквилизаторов выпивает!». Разговор о допинге в спорте пробудил в депутатах патриотизм. / В День Святого Валентина депутаты заксо целовались и обнимались меньше обычного (ФОТО). И почему-то показывали друг другу деньги. / «Управлять спецсчетом берутся люди без опыта и знаний», – заявили депутаты заксо. И решили навесить на них еще больше отчетности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»