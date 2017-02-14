Жительницу уральского села осудили за нападение на полицейского, вызванного на семейную драку (ФОТО)

Публикации за 14.02.17

Жительница села под Нижним Тагилом чуть не зарезала полицейского, который приехал утихомиривать ссорящихся супругов. Женщину осудили, но с учетом положительной характеристики назначили относительно небольшой штраф.

История с нападением на полицейского произошла еще в октябре прошлого года. Страж порядка приехал к дому в селе Мокроусское, поступило сообщение, что в этом доме муж избивает супругу. Но дежурному помешали утихомирить дебошира – 32-летняя дочь этой семейной пары решила, что в семейной ссоре третьи лица не нужны, схватила нож и начала им размахивать перед полицейским, угрожая ему.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Женщина вину признала, дело рассматривалось в особом порядке. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, соседи охарактеризовали ее положительно. «Защитницу семьи» суд приговорил к штрафу в 25 тысяч рублей.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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