На предприятии «Уральские локомотивы» раздавило рабочего

Публикации за 14.02.17

Сегодня днем на предприятии «Уральские локомотивы» погиб рабочий. Мужчину придавило металлоконструкцией, он скончался на месте.

Сегодня днем на предприятии в Верхней Пышме погиб мужчина 1968 года рождения. Во время ЧП он работал в одном из цехов, на пострадавшего упала металлоконструкция. Мужчина погиб от травмы туловища на месте.

«В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками контролирующих и надзорных органов проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Проводятся опросы сотрудников предприятия. Устанавливаются лица, ответственные за обеспечение требований безопасности на предприятии, запрошена и анализируется необходимая документация. Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Пышма. Другие новости 14.02.17

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