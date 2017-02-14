NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 14.02.17

На предприятии «Уральские локомотивы» раздавило рабочего

На предприятии «Уральские локомотивы» раздавило рабочего

Сегодня днем на предприятии «Уральские локомотивы» погиб рабочий. Мужчину придавило металлоконструкцией, он скончался на месте.

Сегодня днем на предприятии в Верхней Пышме погиб мужчина 1968 года рождения. Во время ЧП он работал в одном из цехов, на пострадавшего упала металлоконструкция. Мужчина погиб от травмы туловища на месте.

«В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками контролирующих и надзорных органов проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Проводятся опросы сотрудников предприятия. Устанавливаются лица, ответственные за обеспечение требований безопасности на предприятии, запрошена и анализируется необходимая документация. Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Пышма. Другие новости 14.02.17

В Екатеринбурге за две недели в школы записалось почти 14 тысяч первоклашек, больше трети – с временной пропиской. / Новиков выставил ультиматум пайщикам «Бухты Квинс» – убирайте председателя или выплат не будет. / Жительницу уральского села осудили за нападение на полицейского, вызванного на семейную драку (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter