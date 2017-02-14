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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

Работа мечты: уральский заповедник открыл вакансию смотрителя лесного отеля (ФОТО, ВИДЕО)

Работа мечты: уральский заповедник открыл вакансию смотрителя лесного отеля (ФОТО, ВИДЕО)

Висимский государственный биосферный заповедник, расположенный в 100 километрах от Екатеринбурга, открыл необычную вакансию. Учреждению требуется смотритель в лесной отель.

«Эта работа для тех, кто готов каждое рабочее утро созерцать и наслаждаться непередаваемыми видами через панорамные окна, дышать чистым и свежим воздухом. Мы с радостью примем на работу в лесном отеле людей, ищущих тишины и стремящихся к гармонии тела и души, к постоянному познанию себя и окружающего мира», – сообщили NDNews.ru в администрации заповедника.

Новый День: Работа мечты: уральский заповедник открыл вакансию смотрителя лесного отеля (ФОТО, ВИДЕО)

Условия следующие: работа в экологически чистом месте, вдали от городской суеты, в 40 км от города Кировграда – в той местности, где заповедник обустроил экологическую тропу, ведущую на вершину горы, где и расположился лесной отель с панорамной смотровой площадкой с видом на ядро особо охраняемой заповедной территории. В обязанности смотрителя входит: ежедневная чистка деревянной экотропы от снега, осмотр и охрана территории, сопровождение туристов, колка дров, поддержание чистоты.

«В лесном отеле действует запрет на алкоголь и курение. Запуск отеля планируется в июле 2017 года, но смотритель нужен уже сейчас. Работа не менее чем неделя (неделя через неделю или две недели через две недели). Оплата 1000 рублей в сутки. На данный момент туалет находится на улице, но в скором времени планируется запуск туалета в помещении. Вода – скважина. Дом теплый с панорамными окнами», – уточнил NDNews.ru директор заповедника Александр Грановский. Резюме можно высылать на адрес эл. почты av@visimskiy.ru, личным сообщением . Контактный телефон: +7 919 398 11 33.

Съемочные группы NDNews.ru не раз , в котором сохранились первобытные пихтово-еловые леса в комплексе горной тайги. Благодаря запуску экологической тропы у туристов с недавнего времени появилась возможность оказаться в глухой тайге, богатой грибами, ягодами и кедровыми орехами, где хозяйничают медведи и обитают многие другие дикие животные. В отличие от других заповедных мест Урала, уже серьезно подвергшихся влиянию цивилизации, здесь посетители могут увидеть действительно нетронутую природу.

Восход и закат в уральской тайге

Экологическая тропа в Висиме

Екатеринбург, Игнат Бакин

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