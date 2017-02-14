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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

Свердловская область бесплатно передаст Федерации 29 километров дороги Екатеринбург – Тюмень

Свердловская область бесплатно передаст Федерации 29 километров дороги Екатеринбург – Тюмень

Депутаты заксобрания дали согласие на безвозмездную передачу в собственность РФ областного имущества – автодороги федерального значения Екатеринбург – Тюмень (новое направление, обход города Камышлов с мостами, путепроводами и съездами транспортных развязок).

Как доложил замминистра транспорта Алексей Рукавишников, объект протяженностью 29 км был построен с участием средств областного бюджета. Но поскольку трасса федеральная, областные власти предложили передать ее в собственность РФ с тем, чтобы ее содержанием в будущем занимались федеральные структуры. Замминистра уточнил, что в прошлом году область потратила на содержание данного объекта более 42 млн рублей. В будущем эти деньги можно будет использовать на содержание и реконструкцию других дорожных объектов области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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