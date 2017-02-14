Родители школьников попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку: «Ничего необычного, совсем не сложно» (ВИДЕО)

Публикации за 14.02.17

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Сегодня в Екатеринбурге прошел ЕГЭ для родителей. Мамы и папы, закончившие школу пару десятилетий назад, сдавали экзамен по русскому языку. Участники акции утверждают, что вопросы были несложные. Организаторы говорят, что написали тест родители хорошо, правда, оценок им не ставили.

Подобные мероприятия, по признанию организаторов, призваны снять родительскую тревожность и продемонстрировать уровень выпускных заданий. По всей стране акция прошла 7 февраля, в Свердловской области – сегодня. В минобразования утверждают, что поучаствовать звали всех желающих, но таковых оказалось всего 14. Вызвавшиеся «испытать на себе» прошли весь путь, которые проходят выпускники, включая долгий обязательный инструктаж по правилам проведения и разъяснения о помарках в экзаменационных бланках.

Новации ЕГЭ-2017 касаются в основном технического сопровождения. Именно это и продемонстрировали родителям будущих выпускников. Усилена система защиты: КИМы с заданиями станут доступны только в определенное время и только определенным лицом. Рассылаться они будут на цифровых носителях (диск или флэш-карта) в запечатанных конвертах. Вскрыть носитель может только обладатель ключа с электронной подписью, чаще всего – руководитель пункта сдачи ЕГЭ и только в определенное время. КИМы распечатываются на бумажном носителе и тут же в аудитории и выдаются выпускникам. По окончании экзамена работы школьников сканируются в штабе ЕГЭ, где присутствует технический специалист, общественные наблюдатели и сотрудники пункта приема экзаменов.

Родители, принимающие участие в пробном ЕГЭ, отмечали, что волнение, конечно, присутствует, но задания несложные и все в рамках школьной программы. «Над некоторыми пришлось подумать, потому что школу заканчивали 30 лет назад, не всё помним», – рассказывают участники «ЕГЭ для родителей».

Напомним, единый государственный экзамен проводится в школах Свердловской области восьмой год. С полученными баллами школьники поступают в тот или иной вуз, в зависимости от проходного балла учебного заведения. Отношение к ЕГЭ до сих пор весьма неоднозначно – некоторые учителя поддерживают введение единого экзаменационного стандарта, приводя доводы об исключении такого фактора как «предвзятость учителя» и возможности для учеников не только из центральных школ и гимназий. Другие говорят о непродуманности системы вопросов в принципе, а учителя высшей школы жалуются на общее снижение уровня образования у абитуриентов. Эксперименты с ЕГЭ далеки от завершения и продолжаются до сих пор.

Появление в прошлом году в усложненной части нетипичного вопроса, требующего нестандартного мышления, и не выложенного в качестве примера в подготовительных заданиях, вызвало затруднения у большинства выпускников, рассчитывающих использовать эти баллы для поступления в специализированные вузы. Это дало повод многим преподавателям высшей школы напомнить о преимуществах устных экзаменов. В этом году в некоторых регионах в качестве эксперимента введены тестовые устные экзамены по русскому языку, но Свердловская область в этот список не попала. Устная часть экзамена присутствует сейчас только при сдаче иностранного языка.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

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