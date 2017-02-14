Людмила Бабушкина обещала провести депутатам «учебу с противогазами»

Публикации за 14.02.17

Подготовка депутатов свердловского заксобрания к внезапным чрезвычайным ситуациям, по-видимому, все еще оставляет желать лучшего. Во всяком случае, некоторые из них на сегодняшнем заседании признались, что не знают, как реагировать на сирену ЧС.

Как передает корреспондент NDNews.ru, это выяснилось на одном из последних вопросов – при обсуждении доклада областного замминистра общественной безопасности Александра Клешнина о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Чиновник заявил, что системой оповещения о ЧС охвачены 98% населения региона, на что депутат от «Единой России» Олег Исаков заявил, что депутаты даже не знают, есть ли сигнализация в здании заксо и как им реагировать в случае ее срабатывания. «У нас тут даже вай-фая нет», – пожаловался депутат.

Отметим, что в прошлый раз депутаты жаловались, что не знают, «куда бежать», еще в 2013 году. Александр Клешнин на это ответил, что в случае наступления ЧС областной минбез выйдет в эфир региональных областных теле- и радиоканалов, а также в интернет, словом – посоветовал депутату, услышав звук сирен, ориентироваться на СМИ. Также замминистра сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы сопровождать звук сирены вербальным сообщением, например – «Внимание, химическая тревога!». Спикер Людмила Бабушкина на это то ли в шутку, то ли всерьез, заявила, что проведет с депутатами «учебу с противогазами», чтобы больше таких вопросов у них не возникало.

Однако, немного посмеявшись, и докладчик, и депутаты были вынуждены признать – с оповещением населения о ЧС не все гладко. По признанию Клешнина, даже в Екатеринбурге на многих предприятиях и организациях требуется установить сирены оповещения, так как сейчас их нет. Депутат из Каменска-Уральского Михаил Голованов рассказал, что в его муниципалитете еще несколько лет назад была разработана схема оповещения населения о ЧС, но денег на ее создание не выделили. Зампредседателя комитета по промышленной политике Александр Ивачев, который выступал содокладчиком по данному вопросу, попросил внести в постановление заксо несколько пожеланий в адрес областного правительства, в частности – продолжить модернизацию систем оповещения населения о ЧС и увеличить охват ими населения до 100 %.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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