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Екатеринбург

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Публикации за 15.02.17

На Малышева пенсионер на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе (ФОТО)

На Малышева пенсионер на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе (ФОТО)

Накануне школьник попал под колеса иномарки на пешеходном переходе. Водитель машины пояснил, что отвлекся на навигатор, а потому не заметил и загоревшийся красный сигнал светофора, и мальчика.

Как рассказали NDNews.ru в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, авария произошла в 15:50 на Малышева напротив предприятия «Вектор». 61-летний мужчина за рулем «Фольксваген Туарег» ехал в сторону улицы Гагарина. Когда он подъезжал к пешеходному переходу, который регулируется светофором, он отвлекся на навигатор и не заметил, как ему загорелся красный. Заметив, что нарушает ПДД, водитель попытался затормозить, но наезда на ребенка избежать не смог. 11-летнего мальчика увезли в больницу с ушибом мягких тканей правой голени и левой кисти.

В ГИБДД напоминают, что 15-17 февраля проводится областное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на выявление нарушений Правил дорожного движения РФ, совершаемых как пешеходами, так и водителями.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Новый День: На Малышева пенсионер на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе (ФОТО)
Новый День: На Малышева пенсионер на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе (ФОТО)
Новый День: На Малышева пенсионер на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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