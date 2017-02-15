На Малышева пенсионер на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе (ФОТО)

Публикации за 15.02.17

Накануне школьник попал под колеса иномарки на пешеходном переходе. Водитель машины пояснил, что отвлекся на навигатор, а потому не заметил и загоревшийся красный сигнал светофора, и мальчика.

Как рассказали NDNews.ru в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, авария произошла в 15:50 на Малышева напротив предприятия «Вектор». 61-летний мужчина за рулем «Фольксваген Туарег» ехал в сторону улицы Гагарина. Когда он подъезжал к пешеходному переходу, который регулируется светофором, он отвлекся на навигатор и не заметил, как ему загорелся красный. Заметив, что нарушает ПДД, водитель попытался затормозить, но наезда на ребенка избежать не смог. 11-летнего мальчика увезли в больницу с ушибом мягких тканей правой голени и левой кисти.

В ГИБДД напоминают, что 15-17 февраля проводится областное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на выявление нарушений Правил дорожного движения РФ, совершаемых как пешеходами, так и водителями.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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