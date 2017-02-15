В Екатеринбурге вынесен приговор несунам, кравшим с завода металл

Публикации за 15.02.17

В Екатеринбурге трое работников коммерческого предприятия осуждены за кражу с территории завода металлических изделий на общую сумму шесть миллионов рублей.

Как сообщили NDNews.ru в прокуратуре Свердловской области, приговор вынесен трем соучастникам – Павлу Подгорнову, Алексею Задунаеву, Рамазану Ягиеву и Константину Якимову.

Судом установлено, что в 2014 году Подгорнов, работая водителем ЗАО «УМЕКОН», вступил в сговор с начальником цеха металлоконструкций Задунаевым и его заместителем Ягиевым.

Согласно договоренности Ягиев и Задунаев обеспечивали беспрепятственный въезд служебной автомашины на территорию цеха металлоконструкций ЗАО «УМЕКОН», погрузку в него похищенного имущества и сокрытие факта хищения, а Подгорнов осуществлял вывоз похищенного имущества с территории предприятия и сдачу его в пункт приема металлолома за наличные деньги.

Подгорнов в период с января по октябрь 2014 года на служебном автомобиле ЗИЛ-5301 при помощи стропальщиков, не осведомленных о его преступных действиях, сгрузил в кузов автомобиля изделия из металла, которые привозил на пункты приема металлолома, где реализовывал похищенное, а полученными денежными средствами впоследствии распоряжался по своему усмотрению.

Установлено, что в течение 2014 года подсудимые похитили с территории завода изделия из металла на сумму более 6 млн рублей.

Суд назначил Павлу Подгорнову, Алексею Задунаеву, Рамазану Ягиеву, Константину Якимову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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