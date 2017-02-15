NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 15.02.17

В Екатеринбурге вынесен приговор несунам, кравшим с завода металл

В Екатеринбурге вынесен приговор несунам, кравшим с завода металл

В Екатеринбурге трое работников коммерческого предприятия осуждены за кражу с территории завода металлических изделий на общую сумму шесть миллионов рублей.

Как сообщили NDNews.ru в прокуратуре Свердловской области, приговор вынесен трем соучастникам – Павлу Подгорнову, Алексею Задунаеву, Рамазану Ягиеву и Константину Якимову.

Судом установлено, что в 2014 году Подгорнов, работая водителем ЗАО «УМЕКОН», вступил в сговор с начальником цеха металлоконструкций Задунаевым и его заместителем Ягиевым.

Согласно договоренности Ягиев и Задунаев обеспечивали беспрепятственный въезд служебной автомашины на территорию цеха металлоконструкций ЗАО «УМЕКОН», погрузку в него похищенного имущества и сокрытие факта хищения, а Подгорнов осуществлял вывоз похищенного имущества с территории предприятия и сдачу его в пункт приема металлолома за наличные деньги.

Подгорнов в период с января по октябрь 2014 года на служебном автомобиле ЗИЛ-5301 при помощи стропальщиков, не осведомленных о его преступных действиях, сгрузил в кузов автомобиля изделия из металла, которые привозил на пункты приема металлолома, где реализовывал похищенное, а полученными денежными средствами впоследствии распоряжался по своему усмотрению.

Установлено, что в течение 2014 года подсудимые похитили с территории завода изделия из металла на сумму более 6 млн рублей.

Суд назначил Павлу Подгорнову, Алексею Задунаеву, Рамазану Ягиеву, Константину Якимову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.02.17

«Уральский рабочий», Киностудия, Городок Чекистов и заводы – под приватизацию попадают десятки объектов в Свердловской области (СПИСОК). / Нищета и безысходность. Карпинск как пример роста малых городов по версии губернатора Куйвашева (ВИДЕО). Репортаж из северного города. / На Малышева пенсионер на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter