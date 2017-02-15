Пивка для рывка: в Первоуральске пьяная автоледи сбила пешехода (ФОТО)

Публикации за 15.02.17

В Первоуральске полицейские задержали пьяную автоледи – она выпила четыре литра пива, села за руль и сбила пешехода.

Как передает NDNews.ru, в Первоуральске на улице Бурильщиков случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал местный житель 1973 года рождения. Водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» превысил скорость движения, в результате машину занесло и выбросило на пешехода, который в соответствии с ПДД шел по краю проезжей части во встречном направлении. Совершив ДТП, лихач с места аварии скрылся, а пострадавшего мужчину с переломом правой голени доставили в травматологическое отделение городской больницы, врачи оказывают ему необходимую помощь.

О происшествии в полицию сообщил очевидец, запомнивший номер машины. В городе ввели план «Перехват». Как сообщил NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские вычислили и задержали нарушителя по горячим следам в районе коллективного сада «Рассвет». Лихачом оказалась 24-летняя жительница Первоуральска, находившаяся, что называется, под мухой. В присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование. Алкотестер подтвердил подозрения стражей порядка, показав содержание алкоголя в дыхании автоледи на уровне 0,84 мг/л, что многократно больше разрешенного законодательством (0,16 мг/л).

Выяснилось, что дама за три года своего водительского стажа умудрилась 15 раз нарушить правила дорожного движения. Ее доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП Российской Федерации: части 2 статьи 12.27 («Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия»), части 1 статьи 12.8 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения») и по статье 20.25 КоАП РФ («Неуплата ранее наложенного административного штрафа»).

«Гражданка пояснила инспекторам ГИБДД, что перед тем, как сесть за руль, выпила порядка четырех литров пива вместе со своим гражданским супругом, а затем решила съездить в магазин за сигаретами. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для рассмотрения по существу в мировой суд. В итоге автоледи лишена главного документа любого водителя – прав, сроком на 1 год и 6 месяцев, за оставление места ДТП. Кроме того, нарушительницу арестовали на одни сутки за неуплату административных штрафов. Но и это не всё. В ближайшие дни суд вынесет решение еще и по факту управления женщиной транспортным средством в состоянии опьянения. Учитывая, что она уже лишена водительского удостоверения, ей предстоит выплатить в доход государства сумму в пределах 30 000 рублей. Пусть эта история станет очередным уроком для любителей и любительниц покататься подшофе. Так и хочется сказать, перефразируя популярную фразу из советского кинофильма, что наши водители в магазин за сигаретами «под мухой» ездить не должны. Сама виновница ЧП, похоже, осознала, что натворила. По крайней мере, в интервью нашей съемочной группе она вполне уверенно произнесла в качестве вывода, что надо меньше пить», – отметил полковник Горелых.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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