В Кировграде бухгалтер детского сада занижала себе зарплату, чтобы стать малоимущей

Публикации за 15.02.17

В Кировграде по материалам полиции осудили экс-бухгалтера детского сада за мошенничество при получении выплат.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, сыщики установили, что 45-летняя женщина с 2012 по 2015 годы вносила в свою декларацию о доходах заниженную зарплату. Эти подложные справки она относила в соответствующие инстанции для назначения различных социальных выплат. В частности, выплачивались пособие малоимущей семье, пособие на ребенка и субсидии на оплату коммунальных услуг.

В ходе расследования были опрошены уполномоченные лица, признанные потерпевшими в рамках уголовного дела, проведено 12 почерковедческих и техническо-криминалистических экспертиз специалистами ОВД Кировграда и Невьянска.

«Бывшая сотрудница муниципального образовательного учреждения признана виновной в совершении преступления предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Учитывая характеризующие данные подсудимой, полное возмещение ущерба потерпевшим организациям, судом ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. Кроме того, из детского учреждения гражданка уволена», – сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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