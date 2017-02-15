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Екатеринбург

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Публикации за 15.02.17

Важное дело. Евгений Ройзман уехал в Москву учиться сексу (ФОТО)

Важное дело. Евгений Ройзман уехал в Москву учиться сексу (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман уехал в Москву на обучение. Но не по муниципальному управлению, например, и даже не по наивному искусству, а по сексу. Правда, только в теории. Лекцию на эту тему прочитал политолог Станислав Белковский.

Как передает NDNews.ru, мероприятие прошло в лектории «Прямая речь» в Москве. Выступление Белковского в День Святого Валентина было посвящено тому, как секс влиял и продолжает влиять на мировую историю.

Посещение лекции главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом не осталось незамеченным – с мэром уральской столицы фотографировались посетители образовательного мероприятия, а кто не смог прийти, передавали ему приветы в комментариях.

Интересно, что именно Станислав Белковский первым озвучил идею о выдвижении Евгения Ройзмана в кандидаты от оппозиции на президентских выборах-2018, напоминает NDNews.ru.

Новый День: Важное дело. Евгений Ройзман уехал в Москву учиться сексу (ФОТО)

Новый День: Важное дело. Евгений Ройзман уехал в Москву учиться сексу (ФОТО)

Новый День: Важное дело. Евгений Ройзман уехал в Москву учиться сексу (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.02.17

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