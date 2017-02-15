Судебные приставы при аресте одного автомобиля должника изъяли сразу два

Публикации за 15.02.17

Судебные приставы арестовали два автомобиля, принадлежащие одному должнику, – тот случайно выдал, что является собственником еще одного автомобиля.

Как сообщили NDNews.ru в УФССП по Свердловской области, некий Сергей М. не выплатил обществу с ограниченной ответственностью около двух миллионов рублей. Согласно информации, полученной из ГИБДД, должник владеет внедорожником марки AudiQ7, который в данный момент находится на штрафной стоянке. Судебные приставы Железнодорожного района города Екатеринбурга подъехали к месту стоянки указанного автомобиля для составления акта описи и ареста. Выяснилось, что владелец AudiQ7 был на этой стоянке часом ранее и пытался завести свой автомобиль, но сделать этого ему не удалось, и он решил вернуться на стоянку на другой машине.

Приставы дождались должника, который прибыл уже на KIA Rio, которая также зарегистрирована на него. Должностные лица, при взаимодействии с работниками штрафной стоянки ГИБДД, перегородили проезд автомобилям, принадлежащим должнику, чтобы заблокировать пути отъезда и избежать сокрытия имущества, подлежащего аресту. Таким образом, судебные приставы-исполнители вместо одного акта составили два. Изъятые автомобили были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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