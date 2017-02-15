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Екатеринбург

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Публикации за 15.02.17

Судебные приставы при аресте одного автомобиля должника изъяли сразу два

Судебные приставы при аресте одного автомобиля должника изъяли сразу два

Судебные приставы арестовали два автомобиля, принадлежащие одному должнику, – тот случайно выдал, что является собственником еще одного автомобиля.

Как сообщили NDNews.ru в УФССП по Свердловской области, некий Сергей М. не выплатил обществу с ограниченной ответственностью около двух миллионов рублей. Согласно информации, полученной из ГИБДД, должник владеет внедорожником марки AudiQ7, который в данный момент находится на штрафной стоянке. Судебные приставы Железнодорожного района города Екатеринбурга подъехали к месту стоянки указанного автомобиля для составления акта описи и ареста. Выяснилось, что владелец AudiQ7 был на этой стоянке часом ранее и пытался завести свой автомобиль, но сделать этого ему не удалось, и он решил вернуться на стоянку на другой машине.

Приставы дождались должника, который прибыл уже на KIA Rio, которая также зарегистрирована на него. Должностные лица, при взаимодействии с работниками штрафной стоянки ГИБДД, перегородили проезд автомобилям, принадлежащим должнику, чтобы заблокировать пути отъезда и избежать сокрытия имущества, подлежащего аресту. Таким образом, судебные приставы-исполнители вместо одного акта составили два. Изъятые автомобили были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.02.17

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