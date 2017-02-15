На Урале едва не задавили участкового, приехавшего на бал

Публикации за 15.02.17

В Свердловской области вступил в законную силу приговор в отношении жителя Слободо-Туринского района, который наехал на полицейского, прибывшего на бал.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых оказался 26-летний уралец. Он признан виновным по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). 4 октября прошлого года подсудимый вместе с приятелем отдыхали на «Осеннем балу», проходившем в Доме культуры села Решетниково. Пьяный друг обвиняемого в ходе ссоры пригрозил одному из местных жителей убийством. В Дом культуры вызвали участкового, который решил составить на дебошира административный протокол.

«Однако парни отказались давать объяснения. Они сели в автомобиль, принадлежащий одному из них. 26-летний злоумышленник сел за руль и запустил двигатель. Пытаясь воспрепятствовать отъезду молодых людей, страж порядка встал впереди машины, однако водитель несколько раз наехал на него, ударив передним бампером автомобиля по ногам. После этого подсудимый вышел из машины и толкнул полицейского. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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