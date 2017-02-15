В Екатеринбурге активисты подали заявку на проведение митинга памяти Немцова

Публикации за 15.02.17

Екатеринбургские гражданские активисты и члены партии «Парнас» организуют 26 и 27 февраля дни памяти Бориса Немцова. Заявки на проведение двух публичных мероприятий в центре города поступили в министерство общественной безопасности Свердловской области, сообщается на странице группы «Екатеринбург – за свободу» в фейсбуке.

Как передает корреспондент NDNews.ru, памятные акции пройдут на площади Труда возле памятника основателям города. На 26 февраля с 16 до 18 часов запланирован массовый пикет, организаторами выступают члены партии «Парнас». В понедельник, 27 февраля, у городского памятника гражданские активисты собираются устроить «народный мемориал» – с 18 часов горожане смогут приносить свечи и цветы к портрету Бориса Немцова. В этот же вечер предполагается проведение памятного митинга до 22 часов. Далее активисты останутся на «вахту памяти», которая завершится «минутой молчания» в 23:30 по московскому времени. Отмечается, что 27 февраля параллельно с уличной акцией в Ельцин-центре будет идти показ документальных фильмов о политике.

Напомним, в прошлом году областное министерство общественной безопасности согласовало проведение митинга памяти Немцова только с третьего раза. После двух отказов организаторы «завалили» чиновников жалобами и, в конце концов, добились разрешения ведомства. Акция памяти в прошлом году собрала около полутора сотен участников и прошла без конфликтов и провокаций.

Политик Борис Немцов был застрелен поздним вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом со стенами Кремля. Следствие по делу было завершено году спустя, в убийстве Немцова обвиняют группу бывших сотрудников внутренних войск Чечни.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.17

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