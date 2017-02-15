Депутат-банкрот Гаффнер нашел у Россельхозбанка «какую-то карму» (ФОТО) / Банк считает, что карма – это должники-банкроты

Публикации за 15.02.17

Сегодня депутаты из аграрного комитета заксо встретились с представителями банковского сектора и сельхозпроизводителями, чтобы выяснить, почему у свердловских аграриев существуют сложности с получением кредитных средств на посевную.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с сообщением о ситуации в кредитовании аграриев выступил министр АПК и продовольствия области Дмитрий Дегтярев. По его словам, наибольшее число кредитов свердловские сельчане получают не напрямую от банков, а от крупных молочных заводов, которым, в свою очередь, проще получить займ от крупных банков (такая схема была внедрена в области несколько лет назад). Например, в 2016 году на них пришелся 41% от выданной суммы кредитов (813,8 млн рублей). На втором месте – Сбербанк (23,1%, или 457 млн рублей). На третьем – кредитные кооперативы – 13,9% или 276 млн рублей. Свердловский филиал Россельхозбанка, созданного государством специально для работников сельского хозяйства, в прошлом году выдал кредитов только на 203,9 млн рублей, или 10,3% от общей суммы. В этом году тенденция сохраняется – молочные заводы уже заключили с аграриями кредитные договоры на 479 млн рублей, Сбербанк – на 320, кооперативы – на 93,8 млн, Россельхозбанк – на 22,5 млн.

В связи с этим депутаты Вячеслав Вегнер и Армен Карапетян упрекнули руководителя Свердловского филиала Россельхозбанка Наталью Алемасову в том, что он кредитует не аграриев, а «ипотеку и покупку машин», и попросили ответить, какой процент кредитов приходится на сельское хозяйство. Алемасова смогла ответить только за сегмент малого и среднего бизнеса – в нем на долю заемщиков-аграриев приходится 80%. Она также добавила, что в этом году филиал отказал только одному потенциальному заемщику в связи с его неблагоприятной финансовой ситуацией. Кроме того, сообщила представитель Россельхозбанка, от заемщиков прошлых лет у филиала осталось 2 млрд рублей просроченной задолженности. «Если бы не это, было бы проще», – отметила она.

На эту реплику не замедлил отреагировать депутат Илья Гаффнер, признанный банкротом именно по иску Россельхозбанка. По его словам, с этим банком он знаком очень хорошо, и именно у его свердловского филиала «какая-то карма». «Системных проблем, я бы сказал, несколько. Это институт поручительства. Вообще непонятен институт поручительства, когда берут человека с улицы, он поручается и дальше происходит то, что дальше...» – посетовал он, рассказав, как «успешное предприятие», а затем и его поручителя «довели до банкротства».

Напомним, с именем депутата связано несколько печальных историй аграрных предприятий. Речь идет, во-первых, об ООО «Шиловское», в котором он был поручителем по кредиту, а ранее – соучредителем компании. Сумма иска, за которую выступил поручителем Гаффнер, превысила 196 млн рублей. Деньги были потрачены, предприятие было признано банкротом. Потом банкротом стал и сам Гаффнер – как поручитель, хотя и утверждал, что долги – не его, а ООО «Шиловское». По окончании заседания Наталья Алемасова подтвердила NDNews.ru, что долги, по которым поручителем выступал Илья Гаффнер, – часть тех самых двух миллиардов «просрочек», а потому неудивительно, что он выступает с агрессивными заявлениями.

Между тем «Шиловское» – не единственное сельхозпредприятие, с которым связывают имя депутата. Как уже сообщал NDNews.ru, еще одно хозяйство-банкрот, к которому приложил руку Илья Гаффнер, располагалось в Пышминском районе. За несколько лет успешное хозяйство, приносящее прибыль, стало банкротом, с долгами перед поставщиками и работниками.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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