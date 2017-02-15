На Урале запускают производство масла, которое заменит антибиотики (ФОТО)

Публикации за 15.02.17

В Екатеринбурге проводится эксперимент по созданию натуральных аналогов антибиотиков. В УрГАУ работает установка по производству эфирных масел из уральских растений, полученные жидкости содержат в себе вещества, которые могут стать куда более совершенными и безопасными средствами.

Антибиотики в сельском хозяйстве: уже не помогают, но отказаться нет сил

Сегодня в УрГАУ началась международная научно-практическая конференция «Научно-технологическое развитие сельского хозяйства и природопользования: взгляд в будущее». В своем докладе ректор уральского вуза Ирина Донник напомнила о проблеме с антибиотиками в животноводстве – из-за их использования бактерии все больше становятся нечувствительными к антибиотикам, что отражается и не человеке. «Как мы знаем, эра антибиотиков началась сто лет назад. И сейчас мы приходим к тому, что появляются микробы, не чувствительные к антибиотикам. Резистентность имеет огромное социально-экономическое значение, в некоторых странах на западе это уже расценивается как угроза национальной безопасности. Резистентными стали золотистый стафилоккок, синегнойная палочка. Однако пищевая промышленность без антибиотиков существовать не может, сельское хозяйство – один из основных источников поступления антибиотиков для человека. С 2006 года в Европе начали отказываться от антибиотиков в сельском хозяйстве. С 2014 года ВОЗ объявила о вступлении человечества в постантибиотичную эру. Увы, уже были случаи смерти от сепсиса из-за невосприимчивости к антибиотикам», – рассказала академик РАН.

Ирина Донник

При этом на Урале пока отказываться от «накачивания» животных антибиотиками не спешат, причем особая проблема есть с антибиотиками пенициллинового ряда, которые уже практически не действуют. Специалисты УрГАУ проводили исследования молочных ферм – забирали пробы в молочных помещениях, родильных отделениях, с подстилок, в навозе и т.д. И практически во всех пробах нашли золотистый стафилококк, энтерококк, бактерии кишечной палочки, в том числе в молоке. То есть антибиотики на такие инфекции уже не действуют, но животных ими продолжают кормить – в том числе для ускорения их роста. При этом если фермера поймают на попытке «спихнуть» на завод или в продажу товар, содержащий антибиотики, то ему его продукцию должны вернуть. «Но ни у одного хозяина рука не поднимается вылить молоко, поэтому оно идет на корм бычкам и так далее. И цепочка продолжается», – отметила Донник. Понятно, что какое-то мясо или молоко с антибиотиками все равно попадает на прилавки. И человек рискует умереть от самого простейшего заболевания. Год назад в Роспотребнадзоре рассказывали, какие производители накачивают мясо антибиотиками.

Орегано, чабрец, полынь: опыты с травой на Урале

«В эфирных маслах некоторых растений содержится карвакрол и тимол. Это биобиотики, с которыми мы будем экспериментировать и которые можно будет включать в корм животных. Крым славится эфирными маслами, когда мы были в составе Украины, то почти 100 % эфирных масел на Украине производились в Крыму. Потребность России в эфирных маслах – 5-6 тысяч тонн в год, в лекарственных травах – 100 тысяч тонн. Но Россия их ввозит сотнями тонн. Хотя у нас есть свои установки. Одну из них мы как раз делали здесь», – рассказал доктор сельскохозяйственных наук, директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Республика Крым Владимир Паштецкий.

Владимир Паштецкий рассказывает, как работает установка про производству эфирных масел

Он и ученые из УрГАУ создали устройство, позволяющее получать эфирные масла, в том числе из уральских трав. «В России этого еще нет. Но мы должны понимать, что в Европе уже есть запрет на использование антибиотиков для животных, неизбежно, что и у нас это будет. Сегодня Индию, Китай и Европу зацепил орегано, у которого в эфирном масле до 45 % есть наполнители – карвакрол и тимол, которые сами являются сильнейшими антибиотическими веществами. В этом году мы планируем взять первые образцы масла и начать их испытание», – отметил профессор. Полезным будет масло, полученное не только из орегано, – чабрец, тимьян, гвоздика, всего в России несколько десятков растений, содержащих карвакрол и тимол, часть растет и на уральских горах. Причем стоит понимать, что это не просто какой-то аналог чая на травах (который оказывает довольно слабое действие), это куда более эффективное вещество, на основе которого действительно можно создавать препараты, заменяющие антибиотики.

Эфирное масло. Такое количество получили из 15 кг растительного сырья

В УрГАУ уже получили первую порцию эфирного масла из уральских трав, правда, пока из полыни. «Наши горы Урала богаты растениями, мы сейчас должны определить качество масла из наших растений. Установка позволяет получать масло как из сырых растений, так и из сухих, мы будем работать круглогодично. Планируем, что за три года все определим. Потом уже можно будет говорить о выходе сырья, о рентабельности и возможности производить его здесь и в каких объемах. И, конечно, это будет гораздо дешевле, чем закупать. Если мы найдем эфирные масла, не уступающие по качеству закупаемым, это будет прекрасно для наших фермерских хозяйств», – прокомментировал декан факультета агротехнологий и землеустройства Михаил Карпухин.

Михаил Карпухин и Владимир Паштецкий

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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