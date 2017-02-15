В Артемовском обслуживать общедомовые приборы учета будут поставщики ресурсов

Публикации за 15.02.17

В 20% жилых домов Артемовского запускают пилотный проект, в рамках которого обслуживать общедомовые приборы учета будет ресурсоснабжающая компания «Облкоммунэнерго». От этого выиграют потребители, поскольку показания прибора – а значит и оплата – будут корректными.

Облкоммунэнерго и артемовская управляющая компания «Порядок» заключили договор о сотрудничестве. Теперь обслуживать общедомовые приборы учета будет сам ресурсник. Пилотный проект охватывает около 80 многоквартирных жилых домов – это примерно 20% от общего жилфонда в городском округе, сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

«От этого выиграют все и, в первую очередь, потребители. Сейчас они могут быть уверены, что прибор работает исправно и его показания правильные. Это важно, потому что с января мы перешли на оплату услуги по факту. И если счетчик сломан или не прошел поверку – жителям насчитают за тепло по нормативу, да еще умножат на повышающий коэффициент. Теперь мы несем за это ответственность», – рассказал о плюсах нововведения заместитель гендиректора АО «Облкоммунэнерго» по реализации услуг Евгений Волков.

Уже составлен график обходов, сотрудники отдела технического аудита и сервисных услуг предприятия получили задачу следить за техсостоянием счетчиков: они должны работать бесперебойно и корректно. Обеспечивать это будут специалисты предприятия собственными силами, однако расходы по содержанию по-прежнему будет нести ответственная УК.

«Это общедомовое имущество – люди купили прибор и обязаны его обслуживать. Причем жители это понимают, и не против тратить на это деньги, если есть необходимость. Их больше не устраивают проволочки, с этим связанные. УК не всегда понимает, куда везти в ремонт сломанный прибор учета, что с ним делать, как и где провести госповерку. У нас с этим все проще – мы компетентнее в этих вопросах и имеем ресурсы – в Облкоммунэнерго создана специализированная база, которая позволяет этим заниматься», – пояснил Евгений Волков.

Спикер добавил, что жильцы домов могут и сами выходить на связь с Облкоммунэнерго. Если возникают проблемы с общедомовыми счетчиками. Например, если их показания не учитываются при начислении платы за коммунальные услуги и в других спорных ситуациях.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.02.17

Уральские следователи назвали причины нападения собак на людей. / На Урале запускают производство масла, которое заменит антибиотики (ФОТО). / Старики плачут и жалуются в МФЦ и омбудсмену. Единороссовский закон о льготах по капремонту разоряет пенсионеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»