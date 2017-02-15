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Екатеринбург

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Публикации за 15.02.17

Высокинский обманул жителей Арамили (СКРИН)

Высокинский обманул жителей Арамили (СКРИН)

Вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский обманул несколько сотен жителей Арамили, собрав их на обсуждение проекта «Большой Екатеринбург», на которое сам не явился.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в ДК Арамили на 15:00 была назначена встреча вице-губернатора с местными жителями, на которой планировалось презентовать проект «Большой Екатеринбург». Анонсировалось выступление Высокинского – «Итоги выполнения научно-исследовательской работы «Принципы формирования Екатеринбургской агломерации: сценарии социально-экономического развития Екатеринбургской агломерации в стратегической перспективе».

Новый День: Высокинский обманул жителей Арамили (СКРИН)

На заседании горожанам обещали дать возможность выступить со своими мнениями и предложениями по развитию Арамильского городского округа на долгосрочную перспективу. Комментарии и предложения было обещано обязательно рассмотреть и учесть Координационным и экспертными советами при формировании Стратегии Арамильского городского округа.

На встречу с высокопоставленным чиновником пришли около сотни жителей Арамили, но Высокинский предпочел проигнорировать мероприятие. В результате самым высокопоставленным чиновником, присутствовашим на встрече, стал глава Арамили Владимир Герасименко.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 15.02.17

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