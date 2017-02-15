Полевской суд обязал мэрию перекрыть входы в нежилой аварийный дом

Публикации за 15.02.17

Полевской городской суд согласился с требованием прокуратуры, которая потребовала ограничить доступ посторонних в аварийное нежилое здание.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в июле прошлого года глава Полевского признал многоквартирный дом на улице Ленина аварийным и подлежащим сносу. В настоящее время дом расселен, в нем никто не проживает. При этом мэрия не приняла никаких мер для обеспечения безопасности людей до сноса дома. Обследование показало, что аварийный дом находится в заброшенном состоянии, в него имеется свободный доступ, ни ограждений, ни дверей, ни стекол в окнах нет. В ноябре 2016 года в доме случился пожар, в связи с чем имеется реальная угроза его обрушения.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию города провести работы по ограничению доступа третьих лиц в аварийный многоквартирный дом, а именно установить ограждения по периметру дома, закрыть входные группы и окна щитами. Сегодня, 15 февраля 2017 года, Полевской городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Полевской, Служба информации РИА «Новый День»

Полевской. Другие новости 15.02.17

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