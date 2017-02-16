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Екатеринбург

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Виновник «пьяного» ДТП, в котором погибла женщина-велосипедист, получил 4,5 года колонии

Виновник «пьяного» ДТП, в котором погибла женщина-велосипедист, получил 4,5 года колонии

В Свердловской области вынесен приговор виновнику ДТП, из-за которого погибла женщина-велосипедист.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых оказался Евгений Романов. Байкаловским районным судом он признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). 7 августа прошлого года мужчина ехал за рулем ВАЗ-21120. В 2 километрах от деревни Шадринка он сбил женщину 1964 года рождения, которая ехала на велосипеде. От полученных травм жительница деревни Лопаткина погибла на месте.

«Суд назначил Евгению Романову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселения. Также приговором суда удовлетворены исковые требования представителя потерпевшей о взыскании материального и морального вреда. В совокупности с подсудимого в пользу родственников погибшей взыскано более 1 млн рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

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