Житель Нижнего Тагила пострадал, подобрав на улице куклу-бомбу

Публикации за 16.02.17

Безобидная на вид находка стала причиной травмы обеих кистей у жителя Нижнего Тагила. По словам пострадавшего, у него в руках взорвалась подобранная на улице кукла. Игрушка оказалась взрывным устройством.

Как передает корреспондент NDNews.ru, мужчина заметил куклу, лежащую в сугробе, когда возвращался из магазина. По словам пострадавшего, он решил переложить игрушку на видное место, чтобы ее забрали дети. Но как только мужчина поднял куклу, она взорвалась у него в руках, сообщает Tagilcity.ru.

В результате тагильчанин получил рваные раны кистей рук и переломы пальцев. Пострадавший доставлен в больницу. Сотрудники полиции изъяли с места происшествия фрагменты газового баллончика, остатки изоленты и спичек. Теперь им предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия. Как отмечается, это первый инцидент такого рода в Нижнем Тагиле.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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