Уральская колония отсудила у правозащитников 210 тысяч рублей по делу о защите деловой репутации

Публикации за 16.02.17

Апелляционная инстанция Свердловского областного суда огласила вердикт о взыскании с правозащитной организации «Межрегиональный центр прав человека» 210 тысяч рублей в пользу трех сотрудников ИК №5 Нижнего Тагила по иску о защите деловой репутации.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области, ранее Верх-Исетский районный суд постановил взыскать с организации и правозащитницы Ларисы Захаровой 300 тыс. рублей. Апелляционная инстанция отменила решение в отношении Захаровой, но оставила в силе решение в отношении «Межрегиональный центр прав человека».

«Таким образом, размещенные в статьях в сети Интернет сведения о якобы имевших место в ИК №5 пытках, истязаниях и применении в отношении осужденных садистских методов работы признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию исправительного учреждения», – рассказали в ГУФСИН. По апелляционному решению суда, трем сотрудникам ИК №5, оболганным правозащитниками, необходимо выплатить по 70 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что правозащитная организация в прошлом году обнародовала слова одного из заключенных ИК №5, который пожаловался на якобы имевшее место пытки. Мужчину раздевали на улице в морозы и заставляли прыгать в сугробы. После этого, как заявляли правозащитники, он попытался покончить с собой.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

Снижение доходов населения обвалило ИЖС в Свердловской области. / «Возьму на шару», «на продажу» и «там посмотрим». Зачем уральцам гектары на Дальнем Востоке и кто рискует получить землю-отраву или словить пулю (ФОТО). / В Свердловской области сорван второй этап конкурса по выбору главы фонда капремонта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»