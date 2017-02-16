Ветхое жилье – новый предвыборный кнут для мэров / Губернатор пригрозил главам отставками за нерасселение домов

Публикации за 16.02.17

Главы муниципалитетов, которые до 1 сентября не расселят дома, признанные ветхими и аварийными до 1 января 2012 года, рискуют лишиться должностей. Об этом сегодня на совещании областного кабмина заявил губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, среди отстающих по этой программе числятся Берёзовский, Первоуральск, Шаля, Камышлов, Таборы, Ивдель, Верхняя Тура. «Где не будет завершена программа к 1 сентября – будут приниматься меры вплоть до решения кадровых проблем, до удаления главы в отставку», – заявил он.

Интересно, что вице-губернатор Сергей Швиндт, курирующий строительную сферу, представил немного другой список: Первоуральск, Шаля, Камышлов, Таборы, Тавда, Ирбит. Швиндт также пояснил, с какими проблемами столкнулись в этих муниципалитетах: организации-подрядчики, как выяснилось, финансово и технически несостоятельны, хотя конкурсные процедуры были проведены. Минстрой инициировал проверку СРО в отношении этих организаций, но, подчеркнул Швиндт, основной контроль лежит на местных администрациях.

Между тем кое-где расселению аварийного жилья препятствуют сами граждане. Как доложил и.о. главы Невьянска Фёдор Шелепов, в его городе некоторые жильцы отказывались съезжать из старых домов по разным причинам: кому-то не нравился предложенный район, кто-то не желал жить с родственниками, кому-то жизненно необходимо приусадебный участок. «Переселяли в судебном порядке», – заявил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

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