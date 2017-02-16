На Сортировке утром загорелся жилой дом: пострадавших выносили на руках (ФОТО)

Публикации за 16.02.17

Сегодня утром на Сортировке загорелся двухэтажный дом. Спасатели эвакуировали 15 человек, двоих пришлось выносить на руках – мужчины надышались угарным газом.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 9 часов утра загорелась квартира на первом этаже в двухэтажке на Технической.

Из-за сильного задымления двоих эвакуировали через окно на втором этаже по пожарной лестнице, 15 человек, в том числе ребенка, вывели по лестничным маршам. Из горящей квартиры спасатели на руках вынесли двоих мужчин, по предварительным данным, они отравились продуктами горения. В службе спасения «Сова» со ссылкой на МЧС утоняют, что в этой квартире нашли мужчину без признаков жизни.

Площадь пожара составила 20 кв. м, как оказалось загорелись домашние вещи, удалось не допустить распространение огня по пустотным перекрытиям и деревянным перегородкам жилого дома. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. О причинах ЧП пока не сообщается.

Фото – служба спасения «Сова»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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