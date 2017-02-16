В Екатеринбурге бывшие зэки – «гастролеры» изрезали таксиста и пытались угнать машину

Публикации за 16.02.17

Сотрудники екатеринбургской полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси. Его подельник в настоящий момент находится в розыске. Установлено, что злоумышленники имеют судимости и приехали на Средний Урал из других регионов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 11 февраля в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи. В больницу был доставлен мужчина 1971 года рождения с резаными ранами лица и рук. Пострадавший пояснил, что получил травмы в результате нападения на него неизвестных в микрорайоне Пионерском. Сыщики установили, что мужчина, работающий таксистом, забрал с адреса двух клиентов. Доехав до пункта назначения на улице Маяковского, он остановился во дворах и ожидал оплаты. Однако пассажиры повели себя агрессивно. Один из них, достав нож, начал наносить водителю удары. Таксисту удалось вырваться из машины, и он бросился бежать с места происшествия. Нападавшие, между тем, попытались угнать автомобиль, но им этого не удалось из-за поломки транспортного средства.

Вскоре полицейские задержали одного из злоумышленников. «Он рассказал, что приехал в Екатеринбург в конце января к родственникам вместе со своим подельником, освободившимся недавно из мест лишения свободы. Оба проживают в других регионах – задержанный из города Советский ХМАО, а его товарищ 1992 года рождения – уроженец Тюменской области. Оба ранее судимые за совершение преступлений имущественного характера», – сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации («Разбой»). Максимальное наказание за подобное преступление составляет до десяти лет лишения свободы. Второй мужчина, напавший на таксиста, сейчас разыскивается.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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