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Екатеринбург

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Публикации за 16.02.17

В выходные в Екатеринбург придут первые оттепели

В выходные в Екатеринбург придут первые оттепели

В Екатеринбурге к воскресенью потеплеет до нуля градусов, а днем на солнце ожидаются плюсовые температуры. Начало следующей недели тоже будет теплой, из-за минусовых температур по ночам может образоваться гололед.

Согласно прогнозу Свердловского гидрометцентра, в эти выходные в Екатеринбург и область придут первые оттепели. По информации синоптиков, в субботу днем еще будет -6°С, ночью -10…-15°С. Однако уже в воскресенье днем потеплеет до нуля. В начале следующей недели воздух днем прогреется до 1-2 градусов со знаком плюс.

Но по ночам еще сохранятся отрицательные температуры. Поэтому автомобилистов и пешеходов предупреждают о возможном гололеде на дорогах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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