Новая война? «Вечерний Екатеринбург» исподтишка раскритиковал область (ФОТО)

Публикации за 16.02.17

Газета «Вечерний Екатеринбург» – главный рупор городских властей – неожиданно развернула пушки против губернатора. Вчера на первой полосе издания был опубликован демографический график Свердловской области с отрицательной динамикой по всем параметрам – падение рождаемости, сокращение количества браков и рост разводов за последние два года. Наблюдатели тут же связали публикацию с критикой областных властей и теперь гадают, кто стоит за зашифрованным посланием – мэрия Екатеринбурга или владельцы газеты?

В пользу первой версии говорит то, что администрация Екатеринбурга после «исторического примирения» с областью так и не получила ожидаемых дивидендов в виде возврата части полномочий. Год губернаторских выборов – идеальное время напомнить резиденции об этом. Вероятно, «Вечерний Екатеринбург» получил отмашку на публикацию любой критической информации о состоянии дел в регионе напрямую от вице-мэра Сергея Тушина, который занял место главного идеолога мэрии после ухода Владимира Тунгусова.

По другой трактовке, критикой занялись руководители медиа-холдинга «Уральский рабочий» – директор Евгений Тулисов и главред Лев Кощеев. Известно, что в 2017 году старейшие газеты Урала «Вечерний Екатеринбург» и «Уральский рабочий» полностью откажутся от печатной версии по финансовым причинам. Смогут ли выжить газеты в онлайн-формате, не имея платных подписчиков, большой вопрос. Поскольку в администрации города не намерены спасать издания, «Вечёрка» может позволить себе выпады в сторону областных властей и напомнить о своем существовании.

Так или иначе, общий тон газеты в последнее время был нейтральным, и «неожиданное» появление критического материала на первой полосе «Вечернего Екатеринбург» может означать новый виток в отношениях города и области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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