На станции метро «Геологическая» на рельсы упал зазевавшийся ребенок

Публикации за 16.02.17

На станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге на рельсы упал мальчик. Полицейским вместе с ожидающими поезд гражданами удалось достать ребенка.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня. На рельсы упал школьник. «Бдительные граждане сразу же забили тревогу, на место прибыл наряд полиции. Совместными усилиями пострадавшего ребенка удалось достать. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полицейские вызвали бригаду медиков скорой помощи, которая доставила его в больницу. Врачи диагностировали у него перелом левого тазобедренного сустава», – сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции установили, что происшествию предшествовал разговор второклассника по сотовому телефону. Мальчик настолько был увлечен телефонным разговором, что не заметил, как подошел к краю платформы и оступился.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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