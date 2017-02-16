«Нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется», – полпред президента дал традиционную пресс-конференцию

Публикации за 16.02.17

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских дал сегодня традиционную, ставшую уже привычной за четыре года, пресс-конференцию. Основной темой, как всегда, стали социально-экономические итоги прошлого года. Как отметил сам глава полпредства, были и успехи, и неудачи. Довольно оптимистичными были данные, озвученные Холманских, относительно экономики в целом и промпроизводств в частности. Базовые отрасли, по его словам, начали демонстрировать рост в пяти из шести регионов УрФО. Добыча нефти увеличилась на 2,4%, газа – на 0,2%, производство электроэнергии – на 4,8%. «Неплохо себя чувствует и черная металлургия – выплавка возросла на 1,2%, производство проката на 0,8%. Сдвиги есть и в сельском хозяйстве, неплохо идёт импортозамещение. Общий объем роста в АПК – 1,6%. Также не могу не отметить, несмотря на трудности, рост в сфере строительства на 0,6%, что выше среднероссийского показателя – там идет снижение на 0,3%. Улучшается финансовое положение предприятий, совокупный убыток нерентабельных предприятий на территории УрФО снизился в 2,6 раза. Идет снижение числа зарегистрированных безработных почти на 5% по сравнению с предыдущим годом, изменилась криминогенная ситуация – число преступлений на 100 тысяч населения снизилось на 10,8%, стало меньше убийств, грабежей, краж. Вы со мной согласитесь, что снижение преступности – это важный фактор социального самочувствия», – отметил Игорь Холманских.

Также он отразил в своем выступлении и некоторые негативные тенденции – например, падение реальных доходов населения с января по ноябрь 2016 года (полных данных за весь год Росстат пока не предоставил), некоторое снижение розничного товарооборота и уровня зарплат. «Но основания для оптимизма есть. Поскольку базовые отрасли демонстрируют рост, можно предположить; что в этом году социальная ситуация в округе улучшится», – заметил полпред.

Большинство вопросов журналистов, впрочем, касались не столько социально-экономических показателей УрФО, сколько политической ситуации. Так, полпреда спросили, чего он ждет от выборов в Свердловской области, где в этом году будут искать нового губернатора. «Предыдущие выборы прошли без нарушений – такого же я жду в Свердловской области, – отметил Игорь Холманских. – Кто на них заявится, пока рано говорить. Сейчас многие говорят о том, что пойдут на выборы, но обещать – не значит жениться».

Отвечая на вопрос курганских журналистов о том, не рассматривает ли он возможность участия в выборах (правда, представитель СМИ не уточнил, в каких), глава полпредства ответил отрицательно. «У меня есть поручение главы государства работать его полпредом. Других поручений нет», – подчеркнул Игорь Холманских.

Один из вопросов коснулся Корпорации развития и перспектив проектов, над которыми работает корпорация. Полпред напомнил, например, о Северном широтном ходе. «Это очень материалоемкий, требующий вливаний проект – один только мостовой переход оценивается в 80 млрд рублей. Это как двухлетний бюджет Курганской области. А ещё надо железнодорожные пути. Когда проект задумывался, в 2006 году, никто не знал, что в 2015 году будет крымский мост, куда будут привлекаться серьезные средства. Но все же в том, что Северный широтный ход необходим, мы убедились в прошлом году – заканчивается строительство Ямал-СПГ, нужно сообщение порта с большой землей. И это не только вопрос развития Ямала, но и государственной безопасности. В июле прошлого года в ЯНАО была вспышка сибирской язвы – и так оперативно локализовать ее удалось не только благодаря МЧС и Минобороны, но и тому, что в этом районе есть железнодорожные пути, с помощью которых удалось быстро перебросить в район технику и людей. Так что ход должен быть построен», – сказал Игорь Холманских.

Прокомментировал он и проблемы с реализацией программ капремонта в регионах УрФО. «Когда начиналась реализация программы, предполагалось, что основной проблемой будет, что граждане не будут вносить деньги, и не на что будет проводить ремонты. Но время показало, что проблема не в этом. На первое января 2017 года показатель сбора средств от плана составил почти 80%. В лидерах Курганская область, там собираемость 84,5%, меньше всего в Челябинске – 71%. На площадке совета при полномочном представителе мы обсуждали, что на 1 октября 2016 года средства, которые были аккумулированы в фондах, были использованы только на 50%. Вот проблема. И качество ремонтов. Задача заключается в том, чтобы не просто собрать средства с людей, но и распорядиться ими правильно и эффективно, – сказал полпред и призвал активнее включаться граждан в процесс контроля над проведением и приемкой работ по капремонту. – Граждан с активной жизненной позицией много у нас, в каждом многоквартирном доме точно есть. И очень важно наладить общественный контроль».

Также он высказался по скандальному уголовному делу в отношении Евгении Чудновец. «Из этой ситуации можно сделать два вывода. Первый – правоохранительным органам надо более внимательно к таким случаям относиться и не только по формальным признакам. Второй момент – Тютчев в 19 веке сказал, что «нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется». Повнимательнее надо относиться к словам в интернете. Память человека работает на определенный промежуток времени, а интернет все помнит и извлечь из него информацию, порой, очень трудно. Одно неосторожное слово или репост может карьеру и судьбу поломать. Интернет – великое благо, но надо себя аккуратно в нем вести», – подчеркнул он.

Комментируя скандал с изменением транспортной схемы в Екатеринбурге, полпред заметил, что в Свердловской области, по-видимому, политическая ситуация не так стабильна, с учетом мгновенной политизации чисто технического вопроса. «Сам факт изменения транспортной схемы – пусть даже в таком крупном муниципалитете как Екатеринбург и столице УрФО – не входит в компетенцию полномочного представителя президента. Другое дело, что продолжается тенденция, когда технический вопрос вдруг приобретает политическую окраску. Это неправильно», – сказал он.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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