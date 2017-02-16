Шутка со стулом во время викторины в школе обернулась травмой для девочки

Публикации за 16.02.17

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту получения травмы несовершеннолетней во время урока.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня около 14:00 в дежурную часть отдела полиции № 14 поступило сообщение о травме ребенка в школе на улице Фрезеровщиков. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа полиции.

«По предварительным данным, на уроке в 9 классе проходила викторина, во время которой один из мальчиков, шутя, убрал стул своей одноклассницы, когда та собиралась присесть. Девочка упала и ударилась. Сейчас школьница доставлена в медицинское учреждение. В рамках начатой проверки сотрудники полиции опрашивают одноклассников пострадавшей, а также преподавательский состав образовательного учреждения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-группе отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

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