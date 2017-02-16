На выставке IDEX-2017 в Эмиратах Уралвагонзавод впервые представит боевой модуль «Буревестника»

Публикации за 16.02.17

19 февраля в Абу-Даби стартует крупнейшая на Ближнем Востоке выставка вооружений IDEX-2017, в котором готовится принять участие корпорация Уралвагонзавод. Компания впервые презентует на международной арене свою последнюю разработку – дистанционно-управляемый боевой модуль (ДУБМ), созданный на одном из предприятий Нижегородского центрального научно-исследовательского института «Буревестник». Об особенностях этой новинки и продвижении экспорта российской бронетехники рассказал заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич в интервью РИА Новости.

Дистанционно-управляемый боевой модуль (ДУБМ) предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Является основным вооружением бронированных машин. В его состав входят 30-мм автоматическая пушка 2А42 и 7,62-мм спаренный танковый пулемет ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный), а также система подачи и хранения боекомплекта. Наведение и управление огнем ведется из обитаемого отделения с автоматизированного рабочего места наводчика, оборудованного современным пультом и информационной ЖК-панелью. При этом предусмотрена возможность ручного дублирования функций. По словам разработчиков, боевой модуль может эффективно работать в любое время суток в любой геофизической обстановке на высотах до 4650 метров над уровнем моря.

Еще один важный экспонат УВЗ, который будет представлен на выставке – миномет 2Б24. По основным характеристикам он уверенно превосходит зарубежные и отечественные аналоги. В Абу-Даби «Буревестник» предложит потенциальным заказчикам вариант мобильного минометного комплекса, в котором транспортировка миномета 2Б24 и значительного боезапаса (36 выстрелов) осуществляется на мотовездеходе РМ 600. При полной массе 1,2 тонны комплекс способен перемещаться с максимальной скоростью до 80 км/ч и имеет запас хода 200 километров.

По словам Алексея Жарича, участие в выставке IDEX на протяжении последних восьми лет дало большой импульс к повышению объема экспорта Уралвагонзавода по линии ВТС. В этом году корпорация также запланировала переговоры по действующим и потенциальным контрактам с большим кругом заказчиков.

«Именно в Абу-Даби впервые за рубежом, в 2013 году, были продемонстрированы эксплуатационные качества новейшего российского танка Т-90МС производства корпорации «Уралвагонзавод». На прошлой выставке в 2015 году мы уже представили версию непосредственно для арабских стран. Сегодня по этой машине идет уже предконтрактная работа не только с инозаказчиками, но и с Вооруженными силами России. В этом эффективность работы на ведущих мировых салонах вооружений и военной техники», – отметил замдиректора УВЗ.

Что касается самого стенда компании на выставке, то в этом году она впервые будет оборудована комфортной площадкой для проведения переговоров. «Впервые рядом со стендом УВЗ будет оборудована лаунж-зона российской делегации со свободным Wi-Fi. На площади в 100 квадратных метров разместятся столы, за которыми смогут обсудить различные вопросы участники и гости выставки, поработать журналисты или просто отдохнуть рядовые посетители. Лаунж-зону мы организуем совместно с Рособоронэкспортом», – сообщил Алексей Жарич.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

Екатеринбургские врачи призвали начать вакцинацию против клещевых инфекций. / Шутка со стулом во время викторины в школе обернулась травмой для девочки. / «Нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется», – полпред президента дал традиционную пресс-конференцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»