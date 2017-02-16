МЧС покажет всем «конец Александрова»

Публикации за 16.02.17

Уральские спасатели уже начали подготовку к периоду таяния льда на реках и водоемах Свердловской области. Завтра они покажут журналистам «конец Александрова» и объяснят, как спасать рыбаков, которые оторвались от реальности на льдине.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, завтра, 17 февраля на Шарташе пройдут учения по отработке спасения людей во время ледохода. Как пообещали в ведомстве, спасатели покажут, как выручать людей, оказавшихся в сложной ситуации, с помощью снегохода, катера на воздушной подушке и устройства «конец Александрова» (тонкий прочный трос с двумя поплавками и петлей, применяется, чтобы доставать из воды тонущего человека, находясь на берегу, – прим. NDNews.ru).

Также сотрудники областного управления МЧС покажут хитрую схему, как отвадить людей от хождения по льду – с помощью его чернения и запрещающих знаков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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