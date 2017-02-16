Судья, назначенная вести дело Соколовского, не вынесла ни одного оправдательного вердикта

Публикации за 16.02.17

В адвокатском сообществе забили тревогу, узнав имя судьи, которой доверили рассматривать уголовное дело в отношении Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови.

Как передает корреспондент NDNews.ru, приговор Соколовскому вынесет судья Евгения Шопоняк. «Уголовное дело Руслана Соколовского будет рассматривать судья Е. П. Шопоняк, о которой слагают легенды. Она за 20 лет своей работы не вынесла ни одного оправдательного приговора. Защита просит суд исключить недопустимые доказательства – заключение комплексной экспертизы», – написал на своей странице в Facebook адвокат «ловца покемонов» Алексей Бушмаков.

Шопоняк, в частности, известна тем, что в свое время приговорила к 9 годам лишения свободы бывшего начальника юридической службы «Уралтрансгаза» Александра Колесина и коллектора Валерия Богачева, которым вменялось хищение у газовой компании более 105,8 млн рублей.

На днях Следственный комитет направил в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга уголовное дело против Руслана Соколовского. Дата начала процесса будет назначена вначале следующей недели. 22-летнему молодому человек предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Соколовский был задержан 3 сентября прошлого года. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

«По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года обвиняемый разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом некоторые из указанных роликов были оценены экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Наряду с этим, в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте. К слову, за подобную спецтехнику отбывал срок Евгений Маленкин.

«В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета совместно с оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД проведен целый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, которые позволили собрать достаточную доказательственную базу. В связи с чем, уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – сообщают в СКР. В настоящее время Соколовский находится под домашним арестом.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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