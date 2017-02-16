Великий пост начался – гаджеты в сторону: ученый-медик назвал самые опасные игры для православных (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 16.02.17

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Сегодня в Екатеринбурге южноуральский психиатр прочитал для православных лекцию о том, как влияют на детей гаджеты, видеоигры и соцсети. Корреспондент NDNews.ru внимательно выслушал рассказ ученого-медика: как компьютерные игры способствуют развитию шизофрении, почему Познер не слушает хип-хоп и управляет потоками информации, и как Sims попала в список опасных игр. Самые примечательные тезисы спикера – в материале агентства.

Сегодня в УГГУ выступал доцент кафедры психиатрии Южноуральского медицинского ГУ Андрей Мингазов. В анонсах для СМИ сообщалось: «Екатеринбургская епархия проведет семинар, направленный на борьбу с «группами смерти» – сообществами в социальных сетях, где детей подталкивают к суициду». На деле вышло чуть иначе: психиатр рассказал священнослужителям и православным мирянам о том, как современные гаджеты, игры и соцсети влияют на детей. А уже после семинара журналистам предложили спросить про «группы смерти» – в коридоре, без зрителей. Может, в епархии посчитали, что основная аудитория докладчика не готова слушать о детских суицидах, может, на то были другие причины.

Однако про вред современных технологий и средств коммуникаций ученый успел рассказать немало. У детей, рассказал нам психиатр, наблюдается «слабость корковых структур», а потому ими легко манипулировать – распространять в их среде алкоголь, наркотики, порнографию, рекламу и азартные игры. Соцсети и видеоигры находятся где-то в этом же ряду. У детей появляется зависимость, и как при любой другой зависимости, они начинают деградировать. Поэтому от соцсетей детей нужно отучать. Желательно личным примером. «Великий пост начался, мы с тобой «ВКонтакт» или «Фейсбук» не выходим», – такое предложение озвучил доцент медвуза. Тем более что в соцсетях иногда даже оправдывают гомосексуализм. «Гомосексуализм – это нормально, потому что собачки этим тоже пользуются, и такие аргументы бывают!» – поделился медик. Впрочем, гаджеты лучше не использовать вообще, это удел не слишком интеллектуально одаренных людей. По версии г-на Мингазова, люди делятся на два типа. «Это очень умные и примитивные. Примитивные – те, кто используют гаджеты. А те, кто учатся управлять людьми, – они осознанно от гаджетов отказываются».

Заодно ученый посоветовал читать и смотреть то, что читают и смотрят те, «кто управляет потоками информации». Познера, например. Он-то уж «точно не слушает хип-хоп или какой-нибудь там металл».

С играми все еще хуже. «Симс», «5 ночей с Фредди» и «Second Life» способны сотворить с подростками ужасное. Даже вызвать шизофрению. А один мальчик, которому не дали доиграть в World of Warcraft, взял и убил маму. И отца покалечил, рассказал докладчик.

Как совместить Великий пост с «Фейсбуком» и что стало с современной семьей, разместившейся в одной кровати, – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

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